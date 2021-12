Osseando dialoga com a memória, o tempo e a filosofia

Arquiteto, artista visual, cenógrafo, figurinista, cineasta e, de quebra, gestor público. Homem de múltiplos talentos e conectado com a contemporaneidade, Moacyr Gramacho apresenta a exposição Osseando, na Galeria Acbeu, no Corredor da Vitória.

A abertura será nesta sexta-feira, 17, com vernissage para convidados às 19 horas, mas a mostra estará aberta ao público a partir deste sábado, 18, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h, e aos sábados, das 14h às 20h, até o dia 8 de agosto.

"São 13 quadros abstratos e quatro objetos realizados com a técnica que chamo de 'transferência'", afirma o artista, que diz que o processo consiste em desenho sobre uma película plástica, que posteriormente é transferida para um suporte definitivo.

Fontes de inspiração

"Sou obcecado pelo tempo, pela memória e pela filosofia. Este trabalho tem muito a ver com tudo isto porque, para se ter uma ideia, tem quadros que comecei a pintar há 20 anos e foi inserido neste processo", afirma Gramacho.

Diante de seus múltiplos talentos e atividades, diz que não escolhe "se agora eu vou fazer arte visual, cinema ou teatro. É um processo contínuo, natural. A vida, na verdade, é que é minha fonte de criação", acrescenta.



O artista afirma que suas maiores fontes de inspiração são a literatura e a música. O poeta brasileiro Manoel de Barros, o argentino Jorge Luis Borges e o mexicano Juan Rulfo são algumas das suas referências, entrega o artista visual.

Projetos

Pesquisador, Gramacho que no cotidiano diz que "gosto de anotar tudo de interessante", é instigado a falar de um novo projeto. Trata-se de do filme Baixa Gravidade, que será dirigido por Edgard Navarro. Moacyr assinará a direção de arte.

Já na exposição, a arte abstrata (manifestação que representa formas e conteúdo, alheios a qualquer representação figurativa) se impõe e caberá ao público, a partir das sensações que o quadro desperta, fazer sua leitura individual, aliás o que é a intenção de Gramacho.

Dentre outras premiações, Moacyr conquistou o Prêmio Copene de Cenografia e Figurinos, em 1999, com a peça Volponi, de Fernando Guerreiro, Roberto Zucco de Nehle Franke, e o Prêmio Braskem de Cenografia, pela Comédia do Fim - Quatro Peças e Uma Catástrofe, de Luiz Marfuz, no ano de 2003.

No cinema, foi premiado em 2007 com o Kikito de Direção de Arte no Festival de Gramado, pelo longa Deserto Feliz de Paulo Calas. Em 2011 recebeu o Prêmio de Arte , em Goiânia, por O Homem que Não Dormia (Edgard Navarro) e, em 2014, um novo Kikito de Direção de Arte pelo filme A Luneta do Tempo (direção de Alceu Valença).

adblock ativo