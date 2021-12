Oscar Dourado lança seu olhar sobre os alakás

Alaká ou pano da costa, peça de deferência da indumentária feminina do candomblé, é o tema da exposição Tramas, de Oscar Dourado, que além de fotógrafo e músico (flautista, professor e doutor em Artes Musicais) é também escritor.

A mostra, que tem abertura nesta quinta-feira, 30, às 19 horas, reúne 29 trabalhos fotográficos feitos a partir das peças confeccionadas pelas artesãs do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, de Mãe Stela de Oxóssi.

Dourado, que tem como "dono" de sua cabeça o orixá Ogum e há 11 anos é iniciado no culto afro (ele é Ogã de Oxalufã, do Ilê Axé Opô Afonjá), esclarece que o alaká é traje de distinção nas casas de santo de culto afro.

Teares manuais

"Nem todo iniciado tem direito de usá-lo", frisa, acrescentando que a peça tradicionalmente é feita de algodão, em teares manuais. A informação é confirmada pelo pesquisador Samuel Abrantes, no livro Sobre os Signos de Omolu: "É por meio dele que a mulher demonstra sua posição hierárquica na organização sócio-religiosa dos terreiros".

Mas na exposição fotográfica "os panos são tratados plasticamente buscando-se alguma expressão estética", afirma o fotógrafo, que diz que cada orixá tem sua paleta de cores, que são também representados nos alakás.

Amálgama

"Oscar busca nas cores destes tecidos, provenientes de uma correspondência com os orixás, e das dobras, que ele nomeia como 'ventos e ondas entre as tramas', para criar esta exposição, amálgama que através da duplicação, ou melhor, a multiplicação do encontro destes dois caminhos cria uma significação estética....", afirma Claudius Portugal sobre as fotografias.

Oscar Dourado, casado desde 1982 com Inês Dourado, pai de Maria e Clara, diz que sua iniciação no candomblé mudou sua perspectiva de ver o mundo e que preferiu levar sua arte para além do terreiro porque queria ter as fotografias para além dos espaços de iniciados.

E acerta, pois se os iniciados no candomblé, de maneira sutil, vão identificar os orixás, os não iniciados vão se ater ao colorido e harmonia das formas. O título Tramas, neste contexto, tanto faz referências aos "enredos", tão comuns nas histórias de orixás, quanto aos fios horizontais e transversais que se entrelaçam.

Curiosidades

As filhas de santo não dançam sem esta peça, indumentária básica, assim como o torso, saia, bata e camisu. A maneira de amarrar o alaká varia de acordo com o ritual ou a posição hierárquica.

