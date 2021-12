Olodum adia exposição em homenagem aos seus 35 anos

O grupo Olodum adiou a exposição em homenagem aos seus 35 anos de existência. Em nota, a assessoria de imprensa informou que a decisão foi motivada por questões técnicas e operacionais.

O lançamento da exposição estava marcado para o próximo dia 5 de março, no Museu Solar Ferrão, Pelourinho. Uma nova data deve ser divulgada nos próximos meses.

Com curadoria de Ayrson Heráclito, a exposição foi batizada de "Olodum 35 anos" e vai retratar a trajetória do grupo que é referência musical no Brasil e no exterior.

