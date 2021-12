Olhares femininos inspiram exposição no Santo Antônio Além do Carmo

Um olhar sensível sobre a vida e o sentimento das mulheres diante das suas singularidades, é o que poderá ser conferido na exposição “Véu Que Liberta... Olhares femininos e suas complexidades” que será aberta nessa terça-feira, 9, a partir das 19h no ME Ateliê da Fotografia, localizado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo. Com entrada gratuita, a mostra ficará aberta para visitação de sexta a domingo, sempre das 15h às 20h.

A exposição conta com 15 registros feitos pela fotógrafa Dora Sousa com olhares de mulheres em condição social, idade e postura diferentes, já que esse “olhar” pode passar significados diferentes diante das experiências de cada mulher. A curadoria fica por conta do artista plástico e fotógrafo Mário Edson.

