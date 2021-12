Olhar subjetivo de Nilton Souza se volta para a natureza

Vistas de cima, lagoas podem parecer olhos. Se você reparar bem, o tronco de uma árvore pode passar pelas formas de um animal. Essa é a ideia central da mostra Ambiguidades e Ambivalências, do fotógrafo baiano Nilton Souza, que será aberta nesta sexta-feira, 22, às 19 horas, na Galeria Acbeu.

Em 16 imagens, todas feitas na Bahia, o artista explora o que vê na natureza para além do óbvio, enquanto lança seu olhar para as interpretações subjetivas através de fotos artísticas.

Com curadoria de Luciano de Simas Freaza, artista multimídia e amigo de Nilton (que, por sinal, foi o autor do título da mostra), Ambiguidades e Ambivalências é a primeira exposição individual do fotógrafo, que sustenta 39 anos de carreira por meio de seu trabalho com imagens aéreas.

Técnica e arte

O nome de Nilton Souza é conhecido por aquilo que ele chama de "fotografia técnica" - imagens feitas do alto, panorâmicas que pegam cidades inteiras, sempre com foco em todos os pontos. "A minha fotografia foi sempre muito técnica. Eu não podia errar jamais", explica. Há cerca de oito anos, no entanto, seu olhar se voltou para outra vertente da fotografia: mais do que o registro documental, a foto artística.

"Eu comecei a ver o que eu não via antes", conta Nilton. Assim, as paisagens naturais foram ressignificadas frente ao olhar do artista. "A minha cabeça se expandiu. Isso é algo especial", explica. As fotos, realizadas nos últimos seis anos, foram tiradas em locais como o Vale do Capivara e áreas florestais no Recôncavo Baiano. Além disso, o fotógrafo encontrou o que despertasse sua atenção em locações urbanas, como uma árvore da Av. Vasco da Gama. Segundo Nilton, é tudo "da nossa Bahia".

Ainda assim, a vertente artística não diminuiu a qualidade técnica da imagem, que não perde o foco para ganhar expressão. "Antes de mais nada, as minhas fotos têm muita técnica", explica. Nilton Souza se mostra ainda otimista em relação ao mercado das artes e sua valorização. "Eu acho que a arte está em expansão", afirma. E, brincando, completa: "O que tem de apartamento para ser decorado...".

