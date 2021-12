Oi Kabum! realiza mostra para festejar 12 anos de atividade

Até 6 de setembro, a Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia (programa desenvolvido pela Oi Futuro em parceria com organização não-governamental Cipó - Comunicação Interativa) realiza a Mostra Co-Mover, no Museu de Arte da Bahia (MAB) no Corredor da Vitória, para comemorar os 12 anos do projeto.



Utilizando arte e comunicação, o programa possui unidades em Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Oferece cursos de computação gráfica, fotografia, design gráfico e vídeo, que contribuem para o desenvolvimento de jovens entre 16 e 21 anos.



"É um projeto importante, pois esses jovens ganham uma preparação para o mercado de trabalho, além de ampliar a área cultural deles" disse Isabel Gouvêa, coordenadora-geral da Oi Kabum! de Salvador.



A exposição está reunindo os principais trabalhos feitos pelos alunos durante os 12 anos do programa em sala de leitura, com as publicações, sala de vídeo e de computação gráfica, sala de fotografia e no espaço multimídia.



Cinema



Em uma linha de tempo, o curta Cidade de Plástico (que retrata, aos olhos de uma menina de oito anos, a comunidade de mesmo nome localizada no subúrbio ferroviário de Salvador) também será exibido.



Para Elza Montal, coordenadora de Curadoria da Mostra Co-Mover, a exposição é uma celebração fiel dos 12 anos do Oi Kabum!



"Além de ser interativa, a mostra é uma exposição bastante informativa. O mais interessante é que podemos conhecer o acervo do programa existente nas outras cidades além de Salvador" contou a curadora.



Segundo Elza, uma novidade no Co-Mover é que o processo de curadoria foi coletivo, com a ajuda de três alunos do programa. "Nós realizamos processos seletivos e de oficina com os alunos e buscamos os que mais se destacaram ao longo da seleção".



Aleffe Bernardes, 21, foi um dos alunos escolhidos para participar da curadoria. Segundo o jovem, essa é uma oportunidade única dos próprios artistas transmitirem para o público o verdadeiro significado existente em cada arte.



"Geralmente a exposição é assinada por outras pessoas e o público fica com um olhar mais distante do que queremos passar. Na Co-Mover podemos organizar os trabalhos com a nossa visão" comemorou Aleffe.



Para o jovem, o projeto Oi Kabum! é uma experiência para vivenciar as diferentes linguagens existentes na área da comunicação.



"Sempre fui apaixonado por cinema e novela. Quando descobri que no programa existia o curso de audiovisual, me interessei de imediato. Aqui tenho experiências que nenhum outro lugar pôde me passar", concluiu Aleffe.



Negra América



Outro evento anunciado pela ONG Cipó para este mês (entre os dias 26 e 29) é o festival Negra América - Cultura e Periferia. Realizado pelo primeiro ano, este projeto busca o intercâmbio entre coletivos artístico-culturais da periferia de Salvador com coletivos juvenis, formados por afrodescendentes pertencentes a outros países latino-americanos.



São esperados jovens das cinco regiões do Brasil e da Argentina, Colômbia e Equador. A expectativa é que o encontro proporcione o fortalecimento da produção artístico-cultural dos coletivos participantes, além de promover a reflexão sobre a contribuição das manifestações culturais de matriz africana para o desenvolvimento da América Latina.



O evento é uma parceria entre a Cipó e o Latitudes Latinas, projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia (Ufba), apoio do instituto Oi Futuro, patrocínio da Oi via FazCultura e da Secretaria de Cultura, por meio do Fundo de Cultura, e apoio institucional do Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) .

