Obras de Rodin deixam a Bahia dia 31

A próxima quarta é o último dia para ver de perto as obras de Auguste Rodin: Homem e Gênio. Após o fim do contrato de comodato de três anos firmado entre os governos da França e da Bahia, as 62 obras do mestre escultor retornam ao seu país de origem. Após o encerramento da mostra, o casarão do Palacete das Artes passará por reformas para receber novas mostras.

A Secretaria de Cultura mantém clima de segredo sobre o futuro do espaço expositivo, mas adianta que em breve o público verá uma exposição em homenagem a um importante artista baiano. Para 2013, está prevista uma grande exposição dedicada aos modernistas da Bahia.

