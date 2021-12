Obras de artista baiano estão em exposições no Museu de Arte Moderna

Em parceria com a Paulo Darzé Galeria, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) expõe, das terças-feiras ao sábado, das 13h às 18h, cerca de 70 obras do pintor baiano Aurelino dos Santos, além da exposição Vértice, que reúne o trabalho de 19 artistas visuais. As exposições estarão em exibição até o dia 31 de março.

O pintor autodidata, Aurelino dos Santos, que já teve suas obras expostas em mostras internacionais como Paris, Madri e Valencia, dará cor às paredes do Casarão do Museu, onde a Escada de Lina Bo Bardi, sua incentivadora, brilha em exposição permanente.

Já na exposição Vértice, participam os artistas visuais: Almandrade; Bel Borba; Caetano Dias; Edson da Luz; Emanoel Araújo; Florival Oliveira; Guache Marques; Ieda Oliveira; J. Cunha; Juarez Paraiso; Juraci Dórea; Márcia Magno; Maxim Malhado; Nadia Taquary; Paulo Pereira; Sérgio Rabinovitz; Vauluizo Bezerra; Zivé Giudice e Walter Lima.

