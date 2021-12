Obras artísticas são exibidas gratuitamente em Camaçari

Com entrada gratuita, moradores do município de Camaçari e regiões do entorno podem contemplar obras artísticas em uma mostra dos Salões de Artes Visuais da Bahia que ocorrerá na próxima sexta-feira, 22, às 19 horas, na Cidade do Saber, onde a visitação permanece até 5 de outubro, das 9 às 12 e das 14 às 21 horas.

A exposição reúne 24 obras de diferentes artistas e terá a participação de nomes de Salvador, Cachoeira, São Félix, Jequié e Juazeiro, que apresentam trabalhos em diversos estilos e gêneros, com temática livre. Na noite de abertura, uma comissão de premiação escolherá três obras entre as expostas, que receberão prêmios de R$ 7 mil cada. Haverá também os prêmios simbólicos: as menções especiais, indicadas pela comissão, e o Prêmio do Público, escolhido através do voto dos visitantes, ao final do período de exposição.



O evento visa incentivar a criação e difusão de produção artística e à dinamização dos espaços expositivos do interior do estado e é uma realização da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Governo do Estado (SecultBA).

adblock ativo