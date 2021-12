Objetos afro-baianos em exposição no Palacete das Artes

Será aberta nesta terça-feira, 4, no Palacete das Artes, a exposição Bahia é África Também, que traz tronos, máscaras de rituais, estatuetas, esculturas, instrumentos musicais da Coleção Claudio Masella, do Acervo Permanente do Centro Cultural Solar Ferrão.

Na programação de abertura, às 19h, o público vai conferir performances do bailarino Clyde Morgan, a participação do Cortejo Afro, a exibição de vídeo que inclui entrevista com Pierre Verger, além de apresentações de alunos do curso técnico em dança da Escola de Dança da Fundação.

Após a abertura, a programação continua até o encerramento da mostra, com exibições de filmes, palestras e mesas redondas ligadas ao tema central. As obras ficam expostas até 25 de outubro.

