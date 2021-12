O Suicídio de Meu Pai retrata o luto de um fotógrafo

Quando André Penteado recebeu a notícia da morte de seu pai morava em Londres, em 2007. Em um momento de dor e confusão, a sua reação foi colocar um filme preto e branco na sua câmera analógica e sair para andar um pouco, tentando digerir tudo aquilo.

Este ato natural de fotografar acompanhou todo o seu processo de luto e resultou no ensaio O Suicídio de Meu Pai, vencedor do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger 2012/2013 na categoria Livre Temática e Técnica.



Nesta sexta-feira, 14, a partir das 19h, a exposição do trabalho, que já passou por Buenos Aires e Londres, chega ao Brasil e será inaugurada na galeria Solar Ferrão, no Pelourinho.

Luto



Nas imagens, é possível acompanhar três momentos do luto vivido pelo fotógrafo. O primeiro é a dor e o choque pelo recebimento da notícia, passando pelo velório e funeral com seus familiares.



A segunda etapa do ensaio é o processo de despedida vivido nas semanas seguintes, quando ele experimentou as roupas do pai e resolveu fotografar a si mesmo vestindo-as. Quando viu os cabides vazios jogados no estúdio, também decidiu fazer uma série de registros.



A última parte representa as consequências emocionais da perda a longo prazo. O artista reuniu imagens que fotografou no seu entorno e cotidiano ao longo dos anos seguintes.



"É um trabalho sobre o impacto do suicídio na vida de pessoas próximas a quem se suicidou. Sentimos um misto de culpa e raiva, ficamos pensando no que poderíamos ter feito para evitar e por que a pessoa fez aquilo com você", contou Penteado, em entrevista por telefone.



O fotógrafo explica que, apesar de hoje parecer algo organizado e racional, foi um processo intuitivo, natural e involuntário. "Não tinha uma explicação para fotografar, acho que queria me ocupar e entender tudo aquilo. Sendo fotógrafo é assim que eu lido com essas questões, sempre fotografei muito o meu cotidiano", revelou.



Ele relembra, por exemplo, o momento em que precisou se desfazer dos pertences do seu pai e decidiu experimentar todas as duas roupas. "Eu senti o perfume dele, as roupas ainda estavam com cabelos. Foi uma sensação muito intensa, como se ele estivesse ali e eu precisasse me despedir", disse.

Desdobramentos



Depois que voltou para Londres, André Penteado começou a frequentar um grupo de apoio para familiares de suicidas. Conhecendo pessoas que passaram pelo mesmo que ele, começou um trabalho para que eles expressassem seus sentimentos.



"Foi quando cheguei a conclusão de que compartilhar o trabalho teria uma função social. Depois da primeira exposição, recebi ligações de pessoas que estavam em depressão, pensavam em se suicidar ou mesmo que perderam alguém próximo. Às vezes, um tema tão pessoal pode dialogar muito", considera.



Uma das partes deste trabalho também irá integrar a exposição. É um vídeo que mostra as mãos dos participantes, enquanto eles falam o que sentem. André é quem faz o último depoimento.

