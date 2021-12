O povo brasileiro é homenageado em exposição no Comércio

O povo brasileiro será homenageado através da exposição “Devoção Popular” que será aberta nesta terça-feira, 15, no Porto de Salvador, localizado no bairro do Comércio. A mostra da artista franco-brasileira Chica Boyriven, tem entrada gratuita e receberá visitação até o dia 15 de fevereiro, sempre das 08h às 19h.

Através de bonecas costuradas em tecidos, a artista mistura singularidades, qualidades e dons dos homenageados. Grandes personalidades que contribuíram nas esferas cultural e social poderão ser reconhecidas através das bonecas durante a exposição a exemplo de Clarice Lispector, Zezé Mota e Xica da Silva.

