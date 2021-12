O mar da Bahia é tema de exposição no Palacete das Artes

Uma homenagem ao mar da Bahia, poderá ser conferida no Palacete das Artes, no bairro da Graça, a partir dessa sexta-feira, 3, às 19h, através da exposição "E todo caminho deu no mar". A mostra que é a primeira individual do fotógrafo baiano Caíque Costa na capital, conta com a curadoria do fotógrafo Edgard Oliva e é composta por 13 obras.

Com a presença de imagens borradas, que segundo o fotógrafo representa a tradução das memórias mais ocultas, a exposição revela cenas do cotidiano urbano das grandes cidades litorâneas que muitas vezes não são vividas. É um convite a olhar o mundo que presente dentro das pessoas, mergulhando no mar de memórias que as constitui.

Com entrada gratuita, a mostra ficará aberta ao público até o dia 2 de setembro, de terça a sexta, das 13h às 19h e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h.

