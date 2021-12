"O Gabinete de Ali" induz à exploração dos sentidos

O universo mágico de Lewis Carrol é um convite para que adultos e crianças descubram seus mundos interiores. Desta metáfora, surgiu "O Gabinete de Alice", instalação imersiva na qual os participantes vão vivenciar situações sensoriais por meio de recursos tecnológicos e multimidiais.

A experiência inédita no País acontece na Galeria do Jardim do Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, e poderá ser visitada a partir desta quarta-feira.

No limite entre a arte e a terapia do stress pós-traumático, a pesquisa multidisciplinar reúne nomes como o terapeuta corporal Alê Duarte, a dançarina e educadora somática Laura Campos e os artistas Joãozito Pereira e Pereira Lucas.

A instalação é uma espécie de cabine de quatro metros quadrados, na qual sensores de movimento kinects (os mesmos dos videogames), luzes e sons levarão o participante a refletirem sobre o modo como seus corpos reagem a estímulos externos e internos.

"Acontece a percepção de um pouco da fantasia, o mundo interno, e também do externo. Aí a pessoa vivencia as fases da prontidão, expectativa, ação, reação e é capaz de digerir a sensação interna que ele tem no corpo", explica Alê Duarte, referência no tratamento de traumas infantis.

"É uma forma de pais e professores entenderem como o sistema nervoso trabalha, informação muito interessante que ainda está fechada no campo das terapias", completa Laura Campos.

