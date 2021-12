"Ninguém vem à Bahia para ver Rodin", diz Murilo Ribeiro

Três anos depois de um comodato entre os governos da França e da Bahia, as 62 peças da exposição Auguste Rodin: Homem e Gênio estão prestes a voltar para seu país de origem. Conversamos com Murilo Ribeiro, artista plástico e diretor do Palacete das Artes, que adiantou que o casarão da Graça ganha novas mostras e identidade a partir do ano que vem.

Depois destes três anos do comodato, qual o balanço que você faz da passagem da exposição Auguste Rodin: Homem e Gênio por Salvador?

Acho que a exposição cumpriu muito bem o seu papel na cidade. E um dos aspectos mais importantes foi a gratuidade, que acabou contagiando. Outros museus de Salvador, que antes cobravam ingresso, passaram a ser gratuitos. Também alavancou o equipamento. Um museu até então novo, ainda sem uma história, passou a estar inserido em um circuito nacional e até internacional. A existência do museu também aumentou a auto-estima do bairro.

Mas a Graça é um bairro nobre. Os moradores já não têm uma auto-estima elevada?

Sim, mas houve um aumento. Fizemos uma pesquisa no entorno e comerciantes e taxistas, por exemplo, afirmaram que o museu trouxe uma resposta positiva.

Qual o perfil do público que visitou a exposição?

Mais baianos que turistas. A maioria foram estudantes de escolas públicas, porque houve um trabalho direcionado do setor educativo. A maior provocação do museu foi para este público.

Qual o destino do casarão depois do retorno das obras de Rodin à França?

Faremos uma grande homenagem a Mário Cravo Jr., a partir de janeiro até abril, quando ele completa 90 anos. Depois, estamos planejando focar no modernismo brasileiro.

Em que estágio estão os preparativos?

Já estamos contratando um curador. Será Domingos Tadeu Chiarelli, diretor do MAC (Museu de Arte Contemporânea), de São Paulo. A curadoria fará um projeto expográfico que dará foco a artistas baianos.

De onde virão as obras?

Além de obras que fazem parte da reserva técnica do MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia), teremos obras que pertencem ao Estado e ao acervo do Desenbahia.

A proposta é que a mostra seja permanente?

Será temporária, mas de longa duração, assim como foi a de Rodin. Está programada para abrir em meados de 2013 e deve durar pelo menos dois ou três anos.

Podemos dizer, com isso, que o Palacete das Artes ganha um perfil mais bem definido?

É essa a tendência. Assim como o MAM ficou mais focado em arte contemporânea, aqui no casarão pensamos em contemplar até o modernismo. Não será algo rigoroso, mas tentaremos focar na arte da Bahia. A Sala de Arte Contemporânea vai continuar apresentando artistas daqui e de fora.

Como fica o nome do museu?

Continuará sendo Palacete das Artes. O "Rodin Bahia" sempre foi um subtítulo. Desde o início sabíamos que a exposição tinha dia e hora para acabar.

Como artista, você acredita que a mostra colaborou para estimular o interesse do público pelas artes plásticas?

Na Bahia, não temos uma tradição de apreciação de artes plásticas, mas já existe uma maior motivação. A exposição de Rodin teve sua importância e aproximou o público da escultura, mas esta é uma linguagem artística que demanda mais apuro.

Como gestor, você acredita que a Bahia está perdendo um atrativo, justamente quando se aproxima a alta estação?

Acho que não. Quando a exposição é de artista de fora sempre tem menos visitação. Ninguém vem à Bahia para ver Rodin. Quem vem para a Bahia quer ver a cultura da Bahia.

