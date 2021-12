Natureza é tema de exposição fotográfica

A exposição 'Natureza que Aflora' chega a Camaçari (Região Metropolitana de Salvador) nesta segunda-feira, 10, e pode ser visitada até dia 25, das 8h às 18h. A mostra fica em cartaz no Foyer do teatro Cidade do Saber. A entrada é gratuita. A exposição tem como diferencial expor imagens relacionadas à natureza alinhado com conceitos filosóficos, estéticos e ambientais.

Na exposição serão exibidas 65 fotografias de 87 autores, profissionais e amadores do universo fotografico. Serão nomes como Denise Greco, Emídio Bastos, Renato Soares, Zé Paiva, Zeka Araújo, Marilton Trabuco, Fredson Rocha, Sérgio Cedraz, Jeiel Carneiro e Heitor Oliveira.



A curadoria da exposição é feita por Álvaro Villela, José Mamede, Manu Castro e Paulo Munhoz.

