Músicos pintam retratos de Vinicius de Moraes para exposição

Não é difícil encontrar poemas de Vinicius de Moraes que viraram grandes canções da MPB. Já nas artes plásticas, um deles, o poema O Haver, inspirou a exposição homônima, que será apresentada ao público a partir desta quarta-feira, 9, na Caixa Cultural, com duração até 10 de novembro.

O idealizador da mostra, Elifas Andreato, artista gráfico e também amigo de longa data do poeta, conseguiu reuniu nomes como Chico Buarque, Teresa Cristina, Paulinho da Viola, Toquinho, Antonio Nóbrega, Martinho da Vila, Chico César, Renato Teixeira, Gabriel o Pensador, Zeca Baleiro, entre outros, para compor músicas e pintar retratos de Vinicius.

"A experiência com eles foi fantástica porque eles curtiram muito mais desenhar comigo do que fazer música. Música eles fazem todo dia. Ficaram ansiosos e felizes de aprender a lidar com a aquarela", disse Elifas. Chico Buarque, não se sentindo à vontade para pintar, preferiu declamar o poema.

Dívida e homenagem

A relação de Andreato com Vinicius começou em 1975, quando o artista gráfico foi convidado a elaborar a capa do disco Vinicius e Toquinho. A partir daí eles se tornaram amigos. Andreato conta que a ideia da exposição é uma dívida antiga que tem com o poeta e que surgiu porque este, através da canção O Filho que Eu Quero Ter, fez com que Andreato decidisse ter filhos, o que até então não era um desejo do artista.

Nos 10 anos de ausência de Vinicius, Andreato pensou em retribuir com uma exposição e fez uma lista com nomes de músicos, que na época ainda incluia Tom Jobim. Mas somente agora, quase 30 anos depois da morte do poeta, ele conseguiu prestar essa homenagem. "Diante dessa perspectiva do centenário eu resolvi pagar, enfim, minha promessa".

Pinturas e músicas

O resultado dessa homenagem virou, além da exposição, catálogo, DVD e um site que mostra o processo de produção. Além disso, os visitantes receberão lápis aquarela e perfis de Vinicius de Moraes e, com a ajuda de monitores, terão espaço para produzir obras, semelhantes ao que os músicos fizeram.

O poema escolhido, O Haver, traz a justificativa de ser "um poema que é um inventário da vida do poeta, mas é um inventário da vida de qualquer um", disse Andreato, que traduz a mensagem central deste poema como "a expectativa da espera inevitável da morte".

