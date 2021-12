Museus preparam programação para as crianças

Os museus vinculados à Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (DIMUS/IPAC) vão ter, nesta sexta-feira, 12, uma programação especial para a criançada. No Palacete das Artes Rodin Bahia, o grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias leva a meninada a viajar no mundo da literatura e das artes, com cenários inusitados formados por tapetes, painéis, malas, aventais, roupas, caixas e livros de pano.

Crianças com idade a partir de 2 anos podem participar das sessões de contação de histórias, que acontecem às 14h30 e às 16h. Serão disponibilizadas 50 vagas por apresentação. Os interessados devem agendar previamente a participação através do telefone: (71) 3117-6986. A atividade é gratuita.

Também no Palacete pais e filhos podem conferir 62 peças, em gesso, do escultor francês Auguste Rodin, na exposição Auguste Rodin - Homem e Gênio, que fica em cartaz até 31 de outubro. O espaço oferece ainda a mostra Modigliani: imagens de uma vida.

No Museu de Arte Moderna da Bahia, os pequenos podem visitar a exposição Jorge Amado e Universal e mergulhar no universo do grande escritor baiano. Crianças com deficiência visual podem apreciar cerca de 30 obras, dentre azulejos relevados, medalhões e objetos tridimensionais como vasos, jarros e garrafas feitas pelo ceramista alemão Udo Knoff, na exposição Toque de Luz - Um novo olhar sobre a obra de Udo Knoff, em cartaz no Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, no Pelourinho.

