Museuexpõe fotografias com transformação urbana de Salvador

O Museu Tempostal, no Pelourinho, abrirá as portas entre os dias 26 de março e 12 de abril para uma programação especial em comemoração ao aniversário de Salvador. No espaço, acontece a exposição gratuita "Pelos Caminhos de Salvador", composta por 15 painéis com fotografias e imagens que retratam as diversas transformações ocorridas na área urbana da cidade em toda a sua história.

Estarão expostas imagens datadas dos séculos 19 e 20, de 49 localidades da capital baiana. Dentre elas, os bairros da Piedade, Campo Grande, Rio Vermelho, Pelourinho, Itapuã, Bonfim, a Praça Municipal, dentre outros.

Os trabalhos mostrarão parte do processo de crescimento de Salvador e as mudanças sociais e urbanas, como costumes cotidianos e as melhorias no transporte e iluminação na cidade.

Também será exibido o documentário (Per)Cursos Patrimoniais, coordenado pelo professor e arquiteto Francisco Senna, que expõe o significado do Pelourinho e as razões que levaram o local a ser reconhecido como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco.

O Museu ficará aberto à visitação de terça a sexta, das 12h às 18h e nos fins de semana, das 12h às 17h. O espaço não funcionará no dia 29 de março em razão da Sexta-feira da Paixão. O agendamento para visitas em grupo pode ser feito de terça a sexta, das 10h às 16, através do telefone (71) 3117-6383.

