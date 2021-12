Museu Udo Knoff retorna às atividades após reforma

Após passar por um período de reformulação, o Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, no Pelourinho, retorna com as visitações públicas nessa sexta-feira. O novo espaço apresenta dois ambientes ocupados por materiais referentes à arte da cerâmica e do azulejo.

Dentre as mudanças, na área inferior do museu serão expostas as peças do ceramista Udo Knoff, idealizador do museu, além de oferecer uma visão cronológica do azulejo do século 15 ao 20, incluindo sua chegada ao país, no século 17. Na área superior, o museu exibe fotografias de prédios revestidos com azulejos confeccionados pela oficina de Udo Knoff.

