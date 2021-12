Museu Tempostal exibe imagens antigas do Comércio

O Museu Tempostal apresenta, até dia 13 de outubro, a exposição "O Bairro do Comércio", composta por postais e fotos que retratam a região do Comércio, no trecho da Preguiça até o antigo Mercado do Ouro, da primeira década do século XX até os anos 80.

Através de cerca de 100 imagens, a mostra apresenta aspectos históricos, urbanísticos e arquitetônicos do bairro, que foi criado para servir de ancoradouro das naus que traziam insumos de outros países, a exemplo de produtos manufaturados da Europa, e retornavam com o que se produzia por aqui (açúcar, fumo, algodão, madeiras de lei e couro).

Para o historiador Candido Costa e Silva, que assina o texto de abertura da exposição, "esse espaço portuário foi o que pareceu mais conveniente aos que estavam encarregados de decidir. Tomé de Souza procurou dispor de espaços adequados para armazenar materiais de construção, alojar ferramentas e arranchar a mão de obra da cidade que se edificava no alto".

O historiador conta ainda que as transformações urbanas como "a vasta Praça do Comércio" foram decorrentes do tratado de comércio com a Inglaterra (1810) e das franquias comerciais (1814) que resultaram na presença de franceses, ingleses e alemães. Já entre 1840 e 1850, se instalaram na região vários estabelecimentos de crédito como Banco Comercial da Província da Bahia (1845), Sociedade de Comércio da Bahia (1848), Caixa Comercial (1848) e outros.

O Museu Tempostal funciona de terça a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 17h.

<GALERIA ID=18311/>

