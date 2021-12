Museu Nacional inaugura primeira exposição após incêndio que destruiu acervo no ano passado

Obras serão expostas pela primeira vez depois do incêndio que destruiu parte do seu acervo em setembro de 2018, a partir desta quinta-feira, 17, no prédio da Casa da Moeda. É possivel encontrar fóssil de 80 milhões de anos encontrados na Antártica.

Na exposição será possível observar uma réplica dos ossos de um réptil marinho, o extinto Plesiossauro ou um fragmento do Pterossauro.

Os achados paleontológicos nunca mostrados antes ao público estão em exposição. Oito peças em exposição foram resgatadas dos escombros do Museu Nacional. Na mostra, será possível observar troncos fósseis. Algumas peças estão com as cores modificadas porque uma estante de metal que caiu sobre esses fósseis durante o incêndio e derreteu.

O diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner, afirmou que o museu continua investindo em pesquisa para a população.

adblock ativo