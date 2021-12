Museu de cera estreia exposição em shopping de Salvador

O Museu de Cera Dreamland chega a Salvador nesta sexta-feira, 14, com mais de 40 personagens. A exposição acontece no Salvador Shopping, de segunda a sábado das 10h às 22h e nos domingos de 12h às 21h. É a primeira vez que a mostra vem ao Nordeste.

As personalidades retratadas em cera são celebridades, como Frank Sinatra e Amy Winehouse, políticos, como a presidente Dilma e Barack Obama, e personagens do cinema, como Jack Sparrow e Homem de Ferro. A mostra não é gratuita e os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 25.

O Dreamland foi inaugurado em 2009, em Gramado, no Rio Grande do Sul, e é o primeiro museu de cera da América Latina. A exposição que chega a Salvador já passou por Curitiba, São Paulo e Campinas. No shopping, ocupa uma área de 900 m² no estacionamento G2 Roxo.

