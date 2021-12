Museu de cera Dreamland adia estreia em Salvador

O Museu de Cera Dreamland adiou a estreia em Salvador para este sábado, 15, às 10h, no Salvador Shopping. A exposição seria aberta nesta sexta-feira, 14, mas a organização do evento decidiu prorrogar por um dia para "atender o grande público com mais conforto".

Com mais de 40 personagens, entre astros da música, celebridades de Hollywood, personalidades históricas e políticas, o Museu de Cera Dreamland ficará aberto para visitação até o dia 15 de abril, de segunda a sábado das 10h às 22h e nos domingos de 12h às 21h.

Michael Jackson, Frank Sinatra, Amy Winehouse, os presidentes Dilma e Barack Obama, além do Homem de Ferro e Jack Sparrow, são algumas das personalidades em exposição. Essa é a primeira vez que a mostra vem ao Nordeste.

O ingresso custa R$ 20 (meia-entrada), de segunda a sexta, e R$ 25 (meia-entrada), aos sábados, domingos e feriados. Há também a opção Pacote Família, onde três ou mais pessoas podem entrar juntas pagando meia. Crianças com até 4 anos acompanhadas de responsável maior de 18 anos não pagam ingresso.

As escolas que tiverem interesse de enviar seus alunos também ganham preço especial. Grupos acima de 30 pessoas pagam R$ 15 (cada).

