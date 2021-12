Museu de Arte da Bahia recebe exposição de brinquedos

A partir do próximo domingo, 9, ocorrerá uma grande exposição no Museu de Arte da Bahia (MAB) para agradar tanto o público infantil quanto os mais velhos. Trata-se da mostra "Os brinquedos que moram nos sonhos - o brinquedo popular brasileiro", da coleção do fotógrafo carioca David Glat. Cerca de 1.500 brinquedos ficarão expostos até o mês de abril, divididos em oito salas.

Cada espaço servirá para um tema diferente da exposição, como A Sala de Brinquedos, A Sala dos Sonhos, a Sala do Espetáculo, a Sala do Medo, A Sala das Reciclagens, A Sala do Desafio, A Sala das Representações e a das Instalações Multitemáticas. Ainda durante o período acontecerão atividades de arte-educação tendo os brinquedos como tema das aulas.

De acordo com Glat, sua coleção e o aprendizado de forma lúdica começou aos 20 anos de idade. Já fotógrafo profissional, viajava pelo interior do Brasil e aproveitava para conhecer os artistas das cidades pequenas por onde passava. Hoje possui um acervo de 2200 peças, das quais mais de mil estarão expostas.

