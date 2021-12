Museu das cadeiras brasileiras é inaugurado na Bahia

O primeiro museu dedicado às cadeiras já está aberto para visitação a partir desta quarta-feira, 9, na cidade de Belmonte (a 600 quilômetros de distancia de Salvador). Além do espaço contar a historia desses itens, ele servirá de inspiração para novos profissionais de design.

Denominado "Museu das Cadeiras Brasileiras" conta com peças de grandes artistas como o: Irmãos Campana, Aida Boal, Joaquim Tenreiro, Carol Gay, Claudia Moreira Salles, Domingos Totora, Estevão Toledo, Etel Carmona, Fernando Mendes e Flávio Franco, que cederam de bom grado os móveis para o acervo.

O projeto é resultado da parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo do município, do do designer Zanine de Zanine e do empresário Daniel Katz.

O museu estará disponível para visitação de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e 14h às 17h, e aos sábados e domingos de acordo com agendamento prévio, por meio dos telefones (73) 99811-4261 e 98107-1102.

