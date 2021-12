Museu da Misericórdia abre exposição nesta quinta

A exposição 'Poéticas Concretas Soteropaulistanas' será aberta nesta quinta-feira, 18, e fica em cartaz até 18 de agosto, no Museu da Misericórdia, da Santa Casa da Bahia. Serão 40 esculturas de quatro artistas expostas no museu. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia).

Com a curadoria do arquiteto e artista plástico Luiz Humberto Carvalho, a mostra reúne as diferentes interpretações da escultura figurativa e a convergência entre elas. As obras são assinadas por Newton Santana, Olívia de Martinez, Ilka Lemos e Ciça Callegari.

O Museu da Misericórdia funciona de terça a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, aos sábados, das 9h às 17h, e aos domingos e feriados, das 12h às 17h.

