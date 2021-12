Museu celebra centenário do ceramista Udo Knoff

Para comemorar o centenário de nascimento do colecionador e artista plástico alemão Horst Udo Knoff, o Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica inaugura, no dia 19 de setembro, às 14 horas, a exposição Toque de Luz.

A mostra apresenta cerca de 30 criações do ceramista, dentre azulejos, medalhões e objetos tridimensionais como vasos, jarros e garrafas, além de instrumentos utilizados por ele na produção de suas obras.

Nascido na cidade de Halle, Udo expôs pela primeira vez em Salvador em 1952, quando encantou-se pela cidade e passou a morar na capital baiana. Nos anos 60, instalou o Ateliê de Cerâmica Udo Knoff, no bairro de Brotas.

Nessa exposição o visitante cego ou com baixa visão poderá ler os textos da mostra em braille, tocar as obras e sentir as diversas formas e texturas encontradas nas distintas obras elaboradas pelo ceramista, que sempre procurou tornar a arte acessível a todos, explorando ao máximo as suas possibilidades.

A mostra, concebida em parceria com o Instituto de Cegos da Bahia, é inspirada nos ideais de Udo, que trabalhou como voluntário em muitas instituições de apoio e inclusão de jovens, crianças e adultos, utilizando a arte da cerâmica como instrumento de terapia e veículo de reintegração social.

adblock ativo