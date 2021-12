Muncab reabre com homenagem ao Mês da Consciência Negra

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira reabre suas portas nesta segunda-feira, 30, às 17 horas, com uma programação comemorativa do Mês da Consciência Negra. Além do acervo da instituição com cerca de 300 peças, o Muncab apresenta até 30 de janeiro duas mostras com trabalhos de J. Cunha e Alberto Pita, artistas cujas trajetórias estão vinculadas ao universo afro-brasileiro e ao Carnaval baiano.

Batizada de Códice Brasil África, a mostra de J. Cunha reúne quatro grandes instalações, que representam de diversas formas a linguagem afro-brasileira nas artes.

As inéditas Piracema, Orábulos e Futbólia dividem espaço com a remontagem de Códice, um conjunto de 3 metros de altura e 8 metros de comprimento, formado por 21 telas. "Nessas telas está impressa a pintura de 525 símbolos que têm uma relação com a ideia do desejo do homem se conectar com os orixás", explica Cunha.

Já Oyá Balé Contra as Intolerâncias, é realizada pela entidade cultural Cortejo Afro, com coordenação do artista plástico Alberto Pita. A proposta da instalação traz um pouco da atmosfera do Carnaval 2015, no qual o bloco afro homenageou a ialorixá D. Anizia da Rocha Pitta e Silva, Mãe Santinha de Oyá, através das forças de Oyá Balé e Santa Bárbara.

"Há um diálogo entre Santa Bárbara e Iansã, colocadas frente a frente para representar essa manifestação contra o racismo, intolerância, toda uma série de coisas que envolve a história do negro e a cultura afro-brasileira", conta José Carlos Capinan, coordenador do museu.

"Nossos trabalhos têm relação com a cultura negra de forma direta, seja Carnaval ou não. Esta arte é o tempo inteiro determinada para informar sobre a cultura afro e mudar também essa ideia de que tudo que é cultura popular é menos qualificado, é mais pobre", completa J. Cunha.

Federalização

As fortes chuvas de maio danificaram os expositores do Muncab, que foram recuperados e voltam a exibir o acervo de pinturas, fotografias, esculturas e documentos relacionados com a cultura negra, com trabalhos da ancestralidade e da contemporaneidade.

O projeto de criação do Muncab se desenrola desde 2002 e a federalização da instituição é colocada como solução para sua manutenção. A federalização, que precisa ser feita via projeto de lei, foi encaminhada aos Ministérios da Casa Civil e do Planejamento.

Desde 2011, o museu vem recebendo exposições com o conceito de obra em processo. "Não temos mais tempo para protelar esse avanço porque não há condições de sustentar um museu sem a federalização, sem ter verba para construir e para a manutenção", conta Capinan. Ele se reuniu semana passada com técnicos do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para reformular o projeto museológico da instituição criado há 13 anos.

No evento de hoje, será assinado um protocolo de intenções com a Fundação Pedro Calmon para a abertura de uma sala de leitura e uma biblioteca especializada na cultura afro, ainda no primeiro semestre.

