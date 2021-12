Mulher angolana é tema de exposição em Salvador

A Galeria Solar Ferrão vai abrir, na quarta-feira, 7, às 18h, a exposição fotográfica Mulher Angolana - Ao Encontro do Desenvolvimento Sustentável?. Produzida a partir do olhar de oito fotógrafos angolanos, com o objetivo de destacar mulheres que vem contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país africano.

A mostra é composta por 34 cubos retroiluminados com fotos e histórias de angolanas das mais diversas classes sociais, entre elas, ministras, médicas, professoras, donas de casa e ambulantes. A exposição Mulher Angolana fica em cartaz até 09 de dezembro, terça a sexta, 12h às 18h, fins de semana e feriados, 12h às 17h.

