Mostra traz fotos poéticas do centro de Salvador

Luciano Andrade diz que é apaixonado por fotografia desde que se entende por gente. “Andava com uma câmera emprestada e saía por aí, circulava a pé pela cidade, observando cenas do cotidiano, a variação de luzes ao longo do dia, o vaivém das pessoas na rua”, lembra o fotografo, que inaugura a exposição O Centro Acontece, nesta sexta-feira, 2,, às 19h, no Velho Espanha Bar e Cultura, nos Barris.

A obra de Luciano Andrade passeia pela história recente do Brasil, com registros de importantes momentos políticos e culturais. A forte influência dos gêneros documental e fotografia de caráter social está em diálogo constante com sua principal vocação: transformar em arte aquilo que passa diante de sua lente.

“As fotografias desta mostra são pequena parte de um acervo documentando também a brutal destruição da arquitetura e meio ambiente nas últimas décadas. Nada comparável ao que está acontecendo no momento nessa cidade”, conta o fotógrafo.

As fotos expostas são de épocas distintas, feitas com câmeras analógicas e digitais, porém com a mesma temática: a cidade e seus personagens.

Para Luciano, o centro antigo de Salvador é onde tudo acontece. “É onde está a história e a memória coletiva. Na rua ouvimos casos, relatos curiosos de grandes personagens que ali circulam. Sempre foi fonte de inspiração na minha produção autoral”, diz.

Experiência

Com mais de 30 anos de carreira, Luciano Andrade já trabalhou nos principais veículos de comunicação do país, como a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo e Carta Capital.

No início dos anos 1990, acompanhou de perto a guerra civil de Angola, resultando na publicação do livro Angola: Ano Zero. É também co-autor do fotolivro Photobahia. Já venceu também alguns prêmios, como o Abril de Fotojornalismo e o prêmio Esso, considerado o mais importante da imprensa brasileira.

A exposição inédita é uma curadoria feita sob encomenda por Tássia Novaes, da Câmara Solar, para o quase centenário Velha Espanha. Algumas fotos também foram escolhidas para o acervo permanente: vão integrar a decoração do bar.

“Movimento, geometria e textura são elementos compositivos presentes nas obras escolhidas. Destaque também para a forma como o autor trabalha a luz natural, transformando uma simples cena do cotidiano em um instante sublime”, avalia Tássia Novaes, uma das curadoras.

Arte no bar

Luciano acha a ideia de realizar uma mostra num bar uma experiência interessante. “É um espaço democrático, com circulação de gente constante. E o Velho Espanha tem a proposta de ser um espaço cultural, com debates, música e outras manifestações artísticas”, diz Luciano.

O Velho Espanha há quase um ano foi reaberto após um reforma que conseguiu preservar a história do bar, que já teve como fiéis fregueses personalidades como Glauber Rocha e André Setaro.

“Quem olha para o piso de ladrilho hidráulico vermelho do Velho Espanha, o teto de madeira de lei e as paredes de adobe expostas, não tem dúvidas: ali já foram vividas muitas histórias,“ conta a arquiteta Damile Mata.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

