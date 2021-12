Mostra sobre Beatles leva fãs a viagem pelo tempo

Trajando casaco verde de tricô com a maçã do selo Apple Corps, criado pelos Beatles no ano de 1968, o empresário baiano Lourival Batista Neto, 61, ‘beatlemaníaco’ desde a infância, circula tomado por visível entusiasmo entre os corredores de uma tenda montada no estacionamento L1 do Salvador Shopping. É lá que está abrigada, desde sábado, a exposição Beatlemania Experience, considerada a maior já produzida no mundo sobre a banda inglesa.

“Nossa, achei muito bacana, realmente inovadora”, afirmou o fã à reportagem, enquanto passava por um painel repleto de discos lançados pelo grupo em diversos países e idiomas.

Antes, com óculos em 4D, ele pôde viver um momento histórico: foi transportado para a plateia do show da banda no Shea Stadium, em Nova Iorque em maio de 1965 – o primeiro de rock em estádio aberto.

Nas paredes, redomas de vidros e elementos cenográficos que Lourival contemplou atento, diversas referências à banda britânica: desde objetos raros arrematados em leilões (violões, guitarras e instrumentos de corda indianos), passando por figurinos reproduzidos pela produção, até os discos raros de aficionados pelos garotos de Liverpool.

A música ambiente com sucessos do quarteto, somada à fidelidade da reprodução de alguns ambientes, levava os visitantes para uma Inglaterra pós-segunda guerra, quando começava a surgir a banda, ainda com o nome de The Quarrymen.

Em um dos melhores momentos, o público se vê dentro do submarino amarelo da icônica Yellow submarine (1968), com direito a ilustrações idênticas às do álbum. Na sequência, ainda tem a opção de reproduzir, mas sendo protagonista, a foto na faixa de pedestre de Abbey Road, em Londres.

Um dos três sócios da Let It Be Entertainment, empresa idealizadora da exposição, o paulista Rodrigo Tedesco defende o teor inovador da atração, evocado pelo baiano Lourival.

Nós queremos é que as pessoas vivam os momentos, tenham experiências, viajem à Inglaterra, tudo para fugir do lugar-comum Nós queremos é que as pessoas vivam os momentos, tenham experiências, viajem à Inglaterra, tudo para fugir do lugar-comum

Primeira cidade que recebeu a exposição, São Paulo levou 60 mil ao espaço, segundo os organizadores. Depois de Salvador, onde a mostra segue até 27 de agosto, Recife é a próxima a receber a tenda.

“O que nós queremos é que as pessoas vivam os momentos, tenham experiências, viajem à Inglaterra, para fugir do lugar-comum de coisas expostas com legendas”, explica o produtor.

A visitação à exposição da Let It Be acontece de terça a sábado, entre 13h e 21h, e nos domingos, das 13h às 20h. As entradas para a exposição custam entre R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

adblock ativo