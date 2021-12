Mostra reúne fotografias de Pierre Verger durante sua chegada na Bahia

A paixão pela Bahia é uma das características do fotógrafo francês Pierre Verger, que em 5 de agosto de 1946, embarcou em Salvador e deu inicio a grandes trabalhos que seriam destaques na sua carreira. A exposição 'Cheguei na Bahia' acontece nesta segunda, 24, na Galeria Fundação Pierre Verger, localizada no Portal da Misericórdia, no Pelourinho.

Com curadoria de Alex Baradel, a mostra reúne cerca de 32 fotografias que retratam o cotidiano baiano durante os anos 40-50, chegada do fotógrafo na Bahia.

'Cheguei na Bahia' faz parte também da programação do Flipelô que começa nesta quarta, 8, e termina no domingo,12. A exposição ficará disponível até o mês de novembro.

