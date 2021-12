Mostra reúne fotografias de jovens do Subúrbio Ferroviário

Jovens do Subúrbio Ferroviário de Salvador fotografaram o local e mostram os seus olhares do lugar na exposição A Beleza do Subúrbio, no sábado, 14, na Estação da Travessia Marítima de Plataforma, às 15 horas. Os fotógrafos, com idade entre 10 e 16 anos, são moradores dos bairros Itacaranha e São João do Cabrito.

A responsável pela mostra é Marcella Hausen que monitorava uma oficina aos adolescentes com o objetivo de fazê-los criar uma perspectiva diferente, com uma certa beleza do Subúrbio. Durante a mostra haverá, também, painéis do artísta plastico Zaca Oliveira e de outros artístas da região.

Para chegar de outros bairros, recomenda-se a utilização da lancha da Travessia Ribeira-Plataforma, localizada em frente à Sorveteria da Ribeira. O transporte custa R$ 1 e R$ 0,50 (meia).

