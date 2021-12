Mostra Pererê do Brasil resgata personagem de Ziraldo

Criado em tempo de polarização política e inovação artística (1960), Pererê, do Ziraldo, marcou época com sua abordagem para crianças do folclore e de questões sociais do Brasil. Nesta terça-feira, 29, o cartunista mineiro estará na cidade para a estreia nacional da exposição Pererê do Brasil.

Em cartaz até 29 de novembro na Caixa Cultural, a mostra exibirá os personagens em tamanho ampliado, histórias completas, capas restauradas, edições originais, desenhos inéditos e HQs animadas.

Marco dos quadrinhos brasileiros, Pererê é hoje visto por estudiosos como Moacy Cirne como o equivalente em HQ às grandes manifestações culturais da época, como a bossa nova e o Cinema Novo.

De fato, pois o mesmo princípio nacionalista que guiou Glauber Rocha e Tom Jobim, guiou também Ziraldo em sua criação. "Na época, eu trabalhava (na revista) O Cruzeiro, um veiculo mais poderoso do que a Globo é hoje", conta o cartunista, por telefone.

"Daí que estava rolando, no começo dos anos 1960, uma nacionalização geral: reforma agrária e urbana, Cinema Novo, poema/processo (movimento literário pós-concretista), artes de vanguarda. Era uma euforia danada para reescrever o Brasil", relata.

Inocência perdida

Um dia, Ziraldo foi abordado pelo diretor financeiro d'O Cruzeiro: "Ele veio e disse, 'Ziraldo, acho que esse século vai acabar socialista'. Daí ele não poderia mais publicar HQs estrangeiras, como Bolinha e Riquinho. 'É melhor eu prevenir e fazer uma HQ brasileira para poder publicar n'O Cruzeiro', eu pensei na época".

Lançada em janeiro de 1960, a revista Pererê teve 43 edições escritas e desenhadas exclusivamente por Ziraldo, circulando até - justamente - abril de 1964, mês do golpe militar. "Aí fui pra casa chorar e pensar na vida. Anos depois, me juntei com amigos na fundação d'O Pasquim", conta.

Agora, associado ao produtor conterrâneo Tarcísio Vidigal, o qual já assinou a produção dos filmes Menino Maluquinho (1995) e Menino Maluquinho II: A Aventura (1998), Ziraldo planeja uma animação em longa-metragem do personagem: "Pererê não chegou a existir na ditadura, morreu antes. Como é um personagem muito forte do nosso folclore, protetor da fauna, muita gente se esforça pra manter essa memória viva, como esse menino que produziu o filme do Menino Maluquinho, Tarcísio. Ele está com um projeto de desenho animado", diz.

Ao longo dos anos, o Pererê foi diversas vezes revisitado, gerando seriados, especial para televisão (TV Cultura), LP, musical de teatro, livros didáticos, selo e mesmo uma nova revista, pela Editora Globo, nos anos 1990. "Essa segunda fase não teve tanta graça, não era só eu fazendo", diz Ziraldo.

"Hoje, não faria mais HQs do Pererê, perdi a inocência. Agora eu tô sabido, não vou conseguir essa pureza de novo. Fazer um desenho animado me interessa mais", conclui.

