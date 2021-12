Mostra no Rio Vermelho conta a história da boemia do bairro

O artista plástico Ygas Eloy abre a exposição Rio Vermelho, dos Artistas e das Artes a partir desta terça-feira, 7, às 19h, no Palacete das Artes, em Salvador. A mostra tem a proposta de valorizar a história e o patrimônio cultural do Rio Vermelho. Entre as pinturas apresentadas pelo artista estão Zélia e Jorge Amado, Dorival Caimmy, Caetano Veloso e Dinha do Acarajé. A visitação pode ser feita até o dia 30 de junho. A entrada é gratuita.



A exposição reúne pinturas acrílicas, esculturas, instalações, fotografias e textos elaborados pelo artista que retrata, através de suas obras, o cotidiano do bairro. A Índia Paraguassu e o painel A Boemia, uma homenagem aos boêmio do bairro, também fazem parte da exposição.

adblock ativo