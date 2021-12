Mostra Mulheres que Tecem na Arte e na Vida é aberta nesta sexta

Será aberta nesta sexta-feira, 6, a mostra Mulheres que Tecem na Arte e na Vida, que reúne trabalhos utilitários e decorativos feitos por mãos femininas durante um curso de tecelagem. A abertura será às 16h30, no Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, no Largo do Porto da Barra, 02.

Em cartaz até segunda-feira, 9, a exposição vai homenagear o Dia da Mulher e abre a programação de Março do Artesanato, que comemora o Dia do Artesão, celebrado no próximo dia 19, e terá várias ações durante o mês.

O curso, ministrado pelo mestre artesão Joselito Pinto, de agosto a dezembro do ano passado, foi realizado pela Coordenação de Fomento do Artesanato, SETRE, e a mostra conta com o apoio da Associação Fábrica Cultural.

As alunas vão apresentar os produtos criados através da técnica de entrelaçamento de fios apresentada pelo mestre Joselito Pinto, especialista em tecelagem e na produção de panos da costa.

