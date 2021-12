Mostra Morar Mais vai recuperar abrigo D. Pedro II

Um time de arquitetos, liderados por Davi Bastos e Luiz Humberto Carvalho, promete devolver um espaço digno aos 76 moradores do abrigo Dom Pedro II, na Cidade Baixa. A iniciativa é de Silvia Marmund, franqueada da mostra de decoração Morar Mais Por Menos, que acontece em diversas cidades brasileiras e ganha mais uma edição na Bahia em setembro.

A ideia, além de mostrar as últimas novidades do setor, é recuperar três dos seis prédios do século 19 que compõem o abrigo, sede da mostra. Mas a missão não acaba aí. Marmund firmou convênio com o abrigo para mais duas edições, 2013 e 2014, quando concluirá a recuperação de todo o complexo. A proposta, se sair como previsto, dará à mostra um tom de super causa nobre.

adblock ativo