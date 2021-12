Mostra internacional com telas de Modigliani chega a SSA

A partir do dia 10 de outubro, o público baiano poderá conferir no Palacete das Artes (Museu Rodin Bahia) obras do italiano Amedeo Modigliani (1884-1920).

Batizada de "Modigliani: Imagens de uma Vida", a exposição reúne 17 obras do artista (entre pinturas e esculturas), que revelam suas diferentes fases.

Modigliani pertenceu ao grupo de artistas da chamada Escola de Paris, composta por aqueles que se estabeleceram na capital da França nos anos que precederam e sucederam a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

A exposição já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Em Salvador, "Modigliani: Imagens de uma Vida" fica em cartaz até o dia até 30 de novembro, com visitação gratuita sempre de terça a domingo, das 10 às 18h.

