Mostra inspirada na arte oriental recebe visita até sábado

A artista Cristina Sá expõe suas telas com inspiração oriental na Galeria Paulo Darzé, localizada no Corredor da Vitória, neste sábado, 15. A exposição intitulada 'Pulsações', trabalha com uma variedade de meios como pintura, colagem, desenho, costura e monotipia. Sua produção delicada e minuciosa traz uma clara influência do Oriente, tanto nos desenhos como no material utilizado. A mostra pode ser conferida das 9h às 13h. A entrada é gratuita.



Nas telas, por exemplo, a artista aplica tinta, nanquim, monotipias e variados tipos de papéis orientais, como o washi e o chiyogami, trazidos de suas viagens por países como China, Nepal, Tailândia e Japão.

