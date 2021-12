Mostra "InanimaDor" reúne videoarte e documentário

Com o título "InanimaDor", será lançada nesta quinta-feira, 19, a exposição da série de vídeos do artista visual e jornalista Fábio Salmeron. A abertura acontece às 18 horas, na Sala Alexandre Robatto, com a apresentação de quatro vídeos que têm as sensações de dor como temática central.

A dor passa a ser o tema em que os vídeos foram construídos, tendo como protagonistas objetos inanimados (tecido, lata, papel, tinta, porta-retratos e abridores de lata), dentro de um enredo que sugere para uma manipulação de tal forma, que despertam e/ou requerem uma tensão de algo desconfortante, desagradável ou dolorido.

A proposta artística, segundo Salmeron, surge como uma criação estética diferenciada, na busca por novas apreensões e configurações estilísticas.



A partir do neologismo "VídeoDoc.Arte", fruto da dissertação de mestrado na Escola de Belas Artes, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o artista apresenta uma diferente e inédita estética dentro das classificações ou formas das construções que envolvem o vídeo, como linguagem contemporânea.

