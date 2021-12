Mostra Implosão Trans é aberta no Museu de Arte Moderna

Da cena literária underground alemã dos anos 1960 emergiu o trabalho de Hubert Fichte, hoje considerado um dos maiores autores cults do país. Em todo o mundo, sua obra é celebrada em releituras e exposições. Nesta terça-feira, 7, às 18h, acontece a abertura da mostra Implosão: Trans(relacion)ando Hubert Fichte, que fica em cartaz no Museu de Arte Moderna (MAM) até o dia 17 de dezembro.

A exposição é filha do projeto Hubert Fichte: Amor e Etnologia, concebido na Alemanha por Anselm Franke e Diedrich Diederichsen e lançado no museu Haus der Kulturen der Welt (HKW) em Berlim, em parceria com o Goethe-Institut. "A ideia deles é fazer 'episódios' nos países que o Fichte visitava nas suas viagens de pesquisa transatlânticas, seguindo as rotas da diáspora africana", afirma o filósofo Max Jorge Hinderer Cruz, um dos curadores da exposição.

Ele conta que o artista, que esteve no Brasil entre os anos 1970 e 1980, é o oposto do aventureiro alemão clássico, humanista e erudito. "Fichte era judeu, homossexual, e no Brasil andava pelos submundos do sexo e os universos das minorias, entre banheiros públicos e terreiros", explica.

No MAM, estarão expostos trabalhos de artistas contemporâneos, a maioria brasileiros, que navegaram pelo universo do alemão para realizar criações inéditas. A mostra também traz obras históricas que estão alinhadas com o pensamento de Fichte, dos artistas Alair Gomes, Hélio Oiticia e Leonore Mau.

Para o artista Amilcar Packer, também curador, a realização do projeto é uma oportunidade de pensar em questões presentes nos escritos de Fichte, sobretudo por meio de releituras contemporâneas.

As obras também questionam os olhares e o lugar de fala do alemão. "Não é uma homenagem. É uma recepção respeitosa, mas crítica, e às vezes com humor, de um escritor que é, sem dúvida, muito interessante", completa Max Jorge.

Atualidade

Em suas andanças pelo Brasil, o polêmico autor realizou escritos que descreveu como "antropologia experimental" ou "etnopoesia", que integram uma coletânea inacabada de 18 romances e ensaios intitulada A História da Sensibilidade. Neles, estão as percepções de Fichte acerca das religiões africanas no país e a cena gay durante o período militar.

A leitura se atualiza no Brasil de hoje, diante dos persistentes preconceitos, do conservadorismo e da violência. "A arte pode ser uma ferramenta para gerar afeto e pensamento, de modo a criar ambientes menos repressivos e de aprendizagem coletiva", opina Packer.

Implosão: Trans(relacion)ando Hubert Fichte

Quando: abertura nesta terça, às 18h

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM – Av. Contorno, s/n, Comércio

Quanto: Entrada gratuita

