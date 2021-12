Mostra homenageia Diógenes Rebouças

Cerca de 100 obras estão representadas na exposição Diógenes Rebouças: cidade, arquitetura e patrimônio, que destaca marcos dos 60 anos de atuação do arquiteto baiano, falecido em 1994. A mostra ganha abertura nesta quarta-feira, 12, às 19 horas, no foyer do Teatro Castro Alves, e segue até 8 de setembro.

A coletânea inclui obras que fazem parte do cenário arquitetônico e urbanístico de Salvador e de outras cidades brasileiras, como Aracaju, Itabuna, Itaparica, Jequié, Maceió, Paulo Afonso e Vitória. No total, são 39 painéis e 16 maquetes.



Curadoria e mesa-redonda

A curadoria é do também arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura da Ufba, Nivaldo Andrade, que buscou contextualizar a produção do homenageado na história do país. O resultado está numa linha do tempo formada por nove painéis, com textos, fotografias e desenhos.



"Diógenes mudou a paisagem de Salvador. Somente a parceria com Anísio Teixeira na criação da Escola-Parque já seria suficiente para colocá-lo entre os mais importantes arquitetos da história do Brasil", avalia Andrade.



As maquetes, feitas em papelão e gesso, foram executadas por estudantes da Ufba durante oficinas realizadas desde abril do ano passado, como parte das atividades comemorativas do centenário de nascimento de Rebouças, completado em 2014.

O curador coordena ainda uma mesa-redonda no dia 31, às 19 horas, na sala principal do TCA. Também participam a jornalista Symona Gropper, autora da biografia de Diógenes, e o arquiteto e professor Heliodório Sampaio, ex-aluno e colaborador em projetos como o da ampliação do Complexo Esportivo da Fonte Nova.

adblock ativo