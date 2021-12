Mostra gratuita reúne 26 imagens impressas em azulejos

A partir do próximo dia 12, serrá realizada no Centro Histórico de Salvador uma mostra gratuita com o tema “Paixão, Santo Antônio Além do Carmo”, do artista plástico e fotógrafo Mario Edson.

A ação ocorrerá no ME Ateliê da Fotografia, na ladeira do Boqueirão, bairro do Santo Antônio Além do Carmo, e contará com 26 imagens impressas em azulejos, homenagem alusiva à arquitetura do bairro e as suas fachadas centenárias sob curadoria do filósofo e professor Dr. Antônio Saja.

O local terá também um pocket show dos artistas Simone Sampaio e Eric Assmar. A visitação será de quinta a domingo, das 15h às 20h, e contará com abordagem filosófica e poética de Claudio Marques.

