Mostra fotográfica propõe novo olhar sobre a Bahia

Obras de 11 fotógrafos estão em cartaz a partir desta segunda-feira, 17, às 18h, na Galeria Solar Ferrão, em Salvador. A exposição fotográfica Lunar - Fotografia na Bahia Agora, segundo os organizadores do evento, amplia o olhar para além do real e do que é considerado normal sobre a Bahia. O público pode acompanhar a mostra até 4 de agosto, de terça a sexta, das 12h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 17h. A entrada é gratuita.

Os 18 trabalhos exibidos possuem diferentes versões de uma realidade que se descola e se desloca para além do tempo presente, localizando um mundo, e uma Bahia, libertos da repetição incessante de suas próprias imagens.

"O olhar dos fotógrafos passa por acúmulos, limites, extremos e transmite uma mensagem a partir da captação de uma possível realidade. A exposição pretende transmitir essas possibilidades, em um tempo deslocado", explica Liane Heckert, integrante da equipe de curadores da exposição.

Os fotógrafos Alex Oliveira, Bianca Portugal, Fernanda Sanjuan, Ivã Coelho, Karla Rubia, Lia Cunha, Nicolas Soares, Patrícia Almeida, Rogério Ferrari, Sabrina Pestana e Valeria Simões participam da exposição.

