Mostra fotográfica expõe olhar diferenciado sobre Salvador

Em comemoração ao aniversário da capital baiana, comemorado em 29 de março, as fotografias do projeto Formas de Salvador, realizado pelos fotógrafos Eduardo Mafra e Jacimário Sanfim, estarão em exposição no Salvador Shopping, a partir do dia 15 até 30 de março, com visitação gratuita.

As 19 fotografias expostas foram clicados com o intuito de lançar um olhar diferenciado e artístico sobre Salvador, além de mostrar a interação dos moradores e turistas nos diversos lugares registrados nas imagens.

As fotografias da mostra empregam a técnica da silhueta, que valoriza os chamados horários mágicos da luz, o nascer e o pôr do sol. As fotografias da exposição foram realizadas entre março de 2012 e janeiro de 2013, para que as imagens capturadas registrassem as diferenças de pôr do sol durante um período próximo a um ano.

