Mostra fotográfica 1 x 1 retrata confinamento nas metrópoles

"Eu sempre tive a ideia de encaixotar pessoas, fazer (um ensaio com) uma pessoa confinada num espaço", diz Saulo Kainuma, fotógrafo que se juntou ao artista gráfico Belmiro Neto para fazer a exposição 1 x 1.

Em cartaz a partir desta terça-feira, 5, no foyer de entrada do Teatro Castro Alves, as fotografias, em tamanho real, mostram 35 modelos dentro de uma caixa em MDF, de 1 m². A ideia do artista é chamar a atenção para a diminuição do espaço físico nas grandes cidades e provocar a reflexão do público. A mostra fica no espaço até o dia 24 de maio.

"Faço muita foto de apartamento novo e fico impressionado porque cada vez mais eles são menores. Existe uma tendência ao confinamento. E, por outro lado, melhoram as áreas de convivência, como as áreas de lazer e esporte do condomínio, porque as pessoas não aguentam ficar presas dentro do imóvel", analisa Saulo.

Saulo Kainuma e Belmiro Neto convidaram pessoas de várias áreas de atuação (nutricionistas, maquiadores, publicitários, redator, diretor de arte, arquitetos) para posarem de modelo e, dentre eles, algumas personalidades baianas como os atores Jackson Costa e Rita Assemany, profissionais liberais, como a jornalista Rita Batista e a nutricionista Amélia Duarte.

Livre

"Não incutimos nenhuma ideia inicial na pessoa que estava sendo fotografada. A ideia era deixá-la o mais livre possível, com seu próprio figurino, para interagir dentro da caixa. A gente observou que teve muita situação de retratado que fugiu da nossa imaginação. Um ficou de cabeça pra baixo, outro nu", explica o fotógrafo.

Belmiro Neto fez as interferências gráficas das imagens, que dialogam com a área de atuação profissional ou com a personalidade do modelo. Segundo Saulo, não houve influência do tamanho dos apartamentos de japoneses e chineses. "Talvez só minha visão minimalista", brinca.

