Mostra exibe objetos pessoais de Jorge Amado em shopping

O escritor Jorge Amado completaria 102 anos no domingo, 10 de agosto. Para celebrar o aniversário do escritor baiano, a exposição A Casa do Rio Vermelho vai levar ao Shopping Iguatemi fotografias exclusivas, manuscritos, esculturas e objetos pessoais do artista e de Zélia Gattai. A mostra será aberta no domingo, 10, às 19h, na Alameda daS Grifes.

A exposição traz 54 peças do acervo pessoal como a coleção de sapos do escritor, dos chapeus vindos de diversas partes do mundo, o local onde Jorge Amado costumava trabalhar com sua máquina de escrever, óculos, as máquinas fotográficas de Zélia, bengalas, além das camisas estampadas - marca registrada do escritor.

A exposição "Casa do Rio Vermelho" fica em cartaz até 10 de setembro. A curadoria é da museóloga Angela Pitintinga e da família Amado, representada pelos netos Maria João e Jonga Amado. A entrada é gratuita.

adblock ativo