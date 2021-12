Mostra em Salvador destaca vida e obra de Frida Kahlo e Diego Rivera

O público baiano tem a oportunidade rara de conferir uma exposição inédita de fotografia sobre dois dos maiores artistas mexicanos. Trata-se da mostra Frida e Diego: um sorriso no meio do caminho, que está sendo exibida no Palacete das Artes.

A exposição, que conta com 40 fotos de Frida Kahlo e Diego Rivera, fora as 56 exibidas através de vídeos, fica em cartaz até o dia 1º de junho.

“A maioria das fotos é inédita no Brasil e no México. São imagens que mostram desde a infância de Frida e Diego até o final da vida deles”, afirma o cônsul do México no Rio de Janeiro e idealizador do projeto, Adolfo Zepeda.

Artistas amados

Ele informa que Salvador é a terceira cidade a receber a exposição (já passou por Belo Horizonte e Recife). Depois da capital baiana a mostra volta ao México.

“A ideia da exposição no Brasil nasceu do grande interesse dos brasileiros por Frida e Diego, do amor que eles demonstram por estes artistas. Para ter uma ideia, a primeira vez que vi uma pessoa tatuada com a imagem de Frida Kahlo foi aqui no Brasil”, acentua o cônsul do México no Rio de Janeiro.

Ainda segundo Zepeda, as imagens, em sua maioria, foram fruto de registros feitos pelos amigos do casal, como Manuel Álvarez Bravo, Nicholas Muray, Edward Weston, Guillermo Kahlo, Peter Jules, Guillermo Zamora e Juan Guzmán.

As fotos foram compiladas pela primeira vez em uma mostra única criada pela Secretaria de Cultura do México, o Instituto Nacional de Bellas Artes e o Museo Casa Estúdio Diego Rivera e Frida Kahlo.

Arquivo pessoal

“A maioria das fotos só chegou em nossas mãos através do arquivo pessoal da família dos fotógrafos”, afirma Zepeda. Ele conta que seu maior desafio foi o de escolher as 40 imagens para serem expostas no Palacete das Artes.

O público terá a ideia de abrir um álbum precioso, pois as fotos da exposição buscam capturar a intimidade dos artistas, desde a relação dos dois em casa até o trabalho nos ateliês; as viagens e a vida nos Estados Unidos; os encontros com personalidades do mundo político e artístico, incluindo Leon Trotsky e André Breton.

Na exposição também se pode ver a relação de Diego e Frida com artistas do México; assim como a dor e o comprometimento físico de Frida.

Não faltam fotos emocionantes, como a fotografia em que Diego carrega o caixão de Frida Kahlo.

Amor conturbado

Unidos por quase 25 anos – desde o casamento em 1929, até a morte de Frida em 1954 –, a relação dos dois foi marcada por encontros e desencontros, por amor, infidelidade e ódio, companheirismo e competições ao mesmo tempo.

