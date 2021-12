Mostra do quadrinista Francesc Capdevila chega a SSA

A exposição "Max, Panóptica 1973-2011", do quadrinista e ilustrador espanhol Francesc Capdevila, o Max, será aberta no dia 22, às 19 horas, no Instituto Cervantes, onde permanece até 26 de janeiro de 2013. São 160 obras, incluindo quadrinhos e ilustrações, deste que é um dos principais quadrinistas da sua geração.

Max surgiu no circuito underground espanhol em 1973 e tem contribuído para a modernização da linguagem das histórias em quadrinhos. Em 1979, esteve à frente da lendária revista El Vibora, que trazia uma nova estética para os quadrinhos.

A mostra tem entrada franca e as visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 as 19 horas.

adblock ativo